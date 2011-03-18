Жизнь народа Ливии при Каддафи – только факты
ВВП на душу населения — 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице — 730 $.
…Зарплата медсестры — 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств — смертная казнь.
Квартирная плата — отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $
Бизнес проект "Ливия"....
Каддафи в Ливии это был просто какое то чудо света,цитадель добра и справедливости.Жаль,что в нашем грёбанном мирке такие "феномены" долго не живут.Сейчас в Ливии хаос и безысходность
Кадаффи
Каддафи был лучшим сыном пустыни. Мир ему.
Триполи 2008, фотоотчет
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=641&t=112463
Вот несколько отчетов
Вот несколько отчетов путешественников по Ливии до и во время начала конфликта. Много фото. Очень интересно. Без политики.
2000
год
http://glazkov002.narod.ru/simple2.html
http://glazkov002.narod.ru/simple3.html
2010 год
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=641&t=107975
2011 год, Сахара
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=641&t=116667
Каддафи умер как мученик!!!!
Четвертый день прибываю в смятении и недоумении,как так можно,этот человек хотел только добра для своего народа. В годы его правления Ливия стала сильной и более цивилизованной державой,а ведь эта страна,наполовину погруженная в песках, и населявшаяся почти 150 племенами,была безграмотной. Каддафи был сдерживающая стена,между межплеменными конфликтами, вы только вдумайтесь,"люди" которые так убили 68 старика,и пусть не врут СМИ,что он был уже мертв,когда попал в руки этих шакалов,они не заслуживают прощения,так не поступают даже с домашней скотиной. Эти уроды надругались над его предками,над отцами и прадедами........мусульмане не могут так поступать со своими соплеменниками,человек по закону всех мусульман должен был быть предан земле до захода солнца!!! Всем кто произвел этот самосуд,будет наказание по его деяниям.Я преклоняю голову над Героическим поступком,сына Ливии, потерявшего своих детей,и пусть его душа успокоится наконец то,и попадет только в рай,он был хорошим человеком. А Америка это страна играющая на дудочке,и другие страны только и ждут как бы лизнуть ей задницу,не дай бог не успеют!!!!
Я тоже в смятении, руками
Я тоже в смятении, руками людей - людей ли? соделано такое наглое циничное варварское преступление! Я тоже думаю, что Каддафи умер как мученик,ему воздастся на небесах. Он всю жизнь отстаивал свой народ в борьбе с нато и США.Думал о том, как его обезопасить.
Преступление якобы совершено ливийцами - не верю, что-то тут не то.Одно ясно - Каддафи умер как Герой, до последнего защищающий свой народ, не бросивший и не предавший его и своих единомышленников.Это достойная смерть.Многие воины хотели бы такой смерти, но не всех она удостаивает умереть так.
безобразия над Ливией
Если так хорошо было во времена правления Каддафи то что происходит с народом Ливии?
Хорошо!!!Без Кадафии???
каким народом Ливии??? Котрое вы видите на телевизоре это народ Ливии. Котроый может стрелять с танком и полиметом. это народ Ливии..?
ВВП болшее не показатель стандарта проживания.
(если будут ошибки граматики то простите)ВВП не опередляет уровень жизьни страны..Патому что ВВП показывает только экономику страны. он не отражает как в целом живут люди в этом странне. в нем не имеется фактор общего человеческого развития (напрмер . образование), продолжительность жизни, детская смертность и рождаемость и т.д
Есть другие индикаторы например HUMAN Development index (Индекс развития человеческого потенциала). Индекс развития человеческого потенциала состиот из 3-х составляюших:
1. Ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие.
2. Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения.
3. Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.
Например саудовской аравии которя 2-ом месте по экспорту нефти ВВП на душу населения в 2010 году, рассчитанный по паритету покупательной способности 39 -ом месте. Ливия котроя по экспорту нефти на 17ом месте. Human development index высшее чем Саудовской аравии. А КАтар на первом месте по ВВП но там человеку живется полохо чем даже в Словении и Словакии или Греции.
Так же Негерия Первом месте по экспорту нефти в африке и Россия на 1-ом в ВСЕМ МИРЕ по экспорту нефти. но живется хуже чем в ЛИвии во время Полковника Кадафии.
Я конечно могу ошибатся в этом, патому что я не экономист но Я думаю что я не пусто тратил время что бы писать этот комментарии.
по теме
мега клип на английском
http://www.youtube.com/watch?v=ciB_GDiBQ2k&feature=player_embedded
Товарищу Каро - короткий
Товарищу Каро - короткий ответ:
http://iformatsiya.ru/africa/519-yekonomika-livii.html
ВВП по паритету покупательной способности (по ППС):
$ 84920 млн. (2009 год)
ИМЕННО ЭТУ ЦИФРУ мы делим на численность населения (6,46 млн)и к величайшему изумлению получаем около 14 000 $. Куда же дваются ваши фантастические 24 тысячи? ЕщЁ будут вопросы?
еще один ответ каро
Хорошо
Значит вы признаете по производству нефти в Катаре
Теперь о ВВП -
мне показалось вы не совсем правильно ориентируетесь в этом понятии - ВВП
Оно бывает двух видов - общее ВВП
и ВВП пер капита - на душу
ВВП пер Капита будет выше у Катара, потому что там людей меньше - 1,5 версус 6 миллионов в Ливии
Учитывая, что производство нефти в 1,75 раз у Катара выше, а людей в 4 раза меньше ВВП пер капита будет объективно в разы больше в Катаре
Все таки надо учить математику и экономическую географию
Потом вы сказали о данных по ВВП в 2011 году - но никто не считает ВВП, когда год не окончился - опять это просто желания, выдаваемые за реальные цифры
ответ каро
Ладно, посчитаем по другому
www.google.com/publicdata
Source: World Bank, World Development Indicators
Здесь ВВП на всю страну, не пер капита - Катар 98 миллиардов
Ливия 62 миллиарда Предупреждаю - данные за 2009 год.
www.arabianbusiness.com/qatar-hit-5m-boepd-daily-by-2014-oil-of.- Здесь производство нефти в Катаре – 2,8 миллиона баррелей в день – данные за 2008 год с планом увеличить до 5 миллионов баррелей в 2014 году.
Производство в Ливии 1,6 миллиона баррелей в день
Небольшой подсчет - Катар производит нефти в 1,75 раз больше, чем Ливия
А его ВВП в 1,5 раз превышает общий ВВП Ливии
Надо все таки учить математику
для каро
Уважаемый Каро
Катар производит 2,8 миллиона баррелей на 1,5 миллиона населения - это 1,8 баррелей на человека
Ливия производила 1,6 миллиона баррелей на 6 миллионов ливийцев, это 0,2 барреля на человека
ВВП катара не 178, как вы утверждаете, а 64 тысячи долларов
ВВП Ливии 14 тысяч долларов
Итого, небольшой подстчет - на душу в Катаре выходит почти в 9 раз больше нефти, а ВВП так же больше только в 4,5 раза
Учите мат часть
А вам не кажется, что такая
А вам не кажется, что такая социальная политика плодит только тех людей, которые не хотят и, главное - не умеют работать. Вспомните, что было в начале военных действий, когда свалили все гастарбайтеры - не могли ни хлеб печь, ни улицы убирать.
Незаработанные материальные блага только развращают население.
Мне кажется, что в частом перечислении со смакованием и завистью этих цифр видна только одна черта среднего россиянина - неудержимая тяга к халяве...
Если ты получаешь такое пособие по безработице, имеешь дармовое жилье, почти дармовую машину, бензин и еда ничего не стоят, одежды фактически не надо - подавляющее большинство населения просто не будет работать и за три поколения превратится обратно в обезьян...
Халява - она страшнее нищеты... Она калечит души.
Не хотел бы я себе, а тем более - своим детям такой жизни...
зарабатывать свои 5-6 килобаксов в месяц напрягом, нервами и потом(по такой погоде особенно) я считаю, что такой путь более достоин человека, чем халява в Ливии..
Ибо знаю, что и сам слаб, что имея тот социал, что (по высказываниям на этом и некоторых других) в Ливии, сидел бы под пальмой и нихрена не делал.
Спросите любую медсестру - хочет ли она за 1000 баксов работать (кстати, это вполне достижимая оплата для реанимационной медсестры высшей категории в хорошей государственной больнице в Москве) или за 730 - сидеть дома? Как вы думаете, что она вам ответит???
Я тебе скажу так...
В задрищенске в котором я живу,наши говноврачи и такие же медсёстры ни за какие деньги не хотят нормально работать,общаясь с ними я убеждаюсь,что люди для них просто ходячее мясо которое их раздражает и нервирует лишний раз.Если бы им даже платили по 50-60к,то с большой уверенность скажу,что их отношение к пациентам не изменилось бы в добрую сторону.В москве не знаю как с человеческими отношениями (там за бабло готовы поцеловать в любое место)но по голодным и нищим регионам россии народ обозлился,присутствует некий массовый эффект мизонтропии
То что правитель заботясь о
То что правитель заботясь о населении создает такие льготы, честь ему и хвала. А вы, что предлагаете деньги от нефтедолларов отдавать на благотворительность в европу или может в нато? Мы в рф не видим от продажи ресурсов ни копейки, а было бы не плохо, чем кормить толстобрюхих чиновников...
А большинство РФ-подданных и НЕ ИМЕЕТ такой жизни, как в Ливии!
И медсестры - за пределами Садового кольца - не имеют тыщи баксов в месяц зарплаты! Ливийцы - не халявщики и не "обезьяны". Были бы "халявщиками" - сдались при первых выстрелах! НАТО и США им обещали ещё большую халяву - "демократию" и снять обещали все строгости и запреты, весь моральный кодекс Джамахирии! Ан нет, 99% ливийцев - выбрали Джамахирию, Революцию и Каддафи! А свобода, господин AleXX (потерявший третью букву X господин провокатор!) - это ещё и служение своей Родине и народу, и великая ответственность. Ливийцы с честью сдали этот экзамен.
халявщики могут отважно
халявщики могут отважно бороться за халяву... А то, что ливийцы обезьяны - я не говорил, это все твои выдумки затейливые. А демократия, вернее, капитализм - да, учит работать...
А халява - развращает. Хочется еще большей халявы... Заработать не получается - можно только отнять у других. Так и начались волнения в Ливии...
А Вам, судя по всему - очень хочется халявы, не так ли? :)))
халявщики могут отважно
В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило посредственности. В.Г. Белинский
вот штатовская демократия как
вот штатовская демократия как раз этом ключе и работает. Забрать чужие деньги и ресурсы силой или обманом и распоряжаться как им хочется.
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ну и российские горе_банкиры учатся у них уму -разуму, собрать деньги у своего населения, растранжирить как им хочется, и в бега...
за свою маму
я тоже буду отважно бороться за свою маму. Это потому что мне титьку бесплатно давала? Гагарин в космос тоже не на собственной ракете летал, а памятники ему ставят. А слово «халява», это из сериала про МММ.
она вам титьку до сих пор
она вам титьку до сих пор дает?
Что, провокатор "AleXX-AleXXX-hren" вернулся?
Уже под новой маской-личиной "Майя"? Трансвеститом стал?:) Ну все-таки не умеете вы ничего другого, чем гадить и троллить на неугодных режиму лилипутов сайтах, за деньги Хозяина! "Труженик"!:) Админ, баньте нещадно сво_лочь лилипутинскую, продажную! "Майю" - к "AleXX"-у! В расстрельный подвал!!!
Читаю ваши комментарии, Vagiz...
И поражаюсь: сколько всё-же заблуждений в головах граждан РФ! Да, 20 лет "демократии" своё чёрное дело сделали! Последние "перлы":"Великая неправда, что до появления дедушки Ленина народ не умел читать" - это вообще...Товарищ ИоаКим (админ сайта "Чучхе Сонгун" и одноимённого блога) по-чучхейски постоянно рекомендует читателям и участникам дискуссий:"Занимайтесь самообразованием!"(с) Изучайте историю, политэкономию, прочие науки - тогда не будет "ляпов" в ваших постах! Ну, а со здравыми мыслями вашими: целиком и полностью согласен.
Читай , смотри , видь, разумей.
Великая неправда, что до появления дедушки Ленина народ не умел читать. Народ не только умел читать, но и смотреть, видеть и разуметь.
А сейчас вместо мозгов телевизор. Который разучил людей даже читать. Дорогие, уважаемые женщины, согласно Конституции Российской Федерации, вы гражданки России, а согласно паспорта гражданин РФ. Таким образом основной докуменент паспорт не соотвествует Конституции (главный закон) и не соответсвует нормам русского языка. А это значит Вы дорогие, любимые женщины ни на что не имеете права, любые Ваши действия юридически не действительны. Не действителен декрет Ленина Земля крестьянам, Заводы рабочим, Мир народам.
(хотя юридически его никто не отменял).
Во всех странах по праву рождения человеку выделяется как минимум 4 квадратных метра для захоронения. В России для захоронения бабушки копят на покупку земли, сбербанк гробовые забирает и не собирается возвращать. Согласно обманщика Чубайса ( по Библии и Корану рыжим запрешено быть на государевой службе, обкрадут и обманут) приватезированы квартиры. Но земля под квартирой не Ваша. Не у всех земля в садах в собственности. А юридически в собственности у товарищества из которого Вас в любой момент выгонят по решению товарищества, даже без суда и следствия... Согласно Конституции и поля и луга и нефть и природный газ и все что в небе и на Земле достояние народа. Согласно Конституции каждый гражданин обязан получать ренту с добычи продуктов и полезных ископаемых по праву рождения в России. Смотри материалы ИНТЕРНЕТА. Умные в России, как и в Ливии давно получаю ренту за использование недр. Вы не написали завление на получение ренты так сами виноваты. Вы не туда вложили ваучеры, так сами виноваты. У Вас маленькая зароботная плата, так сами виноваты Ваш ребенок по Конституции не получает бесплатного образования или медицинской помощи, так поймите же наконец, во всем Вы виноваты сами. Как голосовали на выборах так и живете. А если не за кого голосовать перечеркните бюлетень и положите в урну. Если таких будет большинство ( т.е. председатели комиссии не смогут вбросить бюлетень за отсутсвующего на головоании) то будут повторные выборы. И может быт Вам повезет власть будет как в Ливии в сласть. А сейчас поддержите народ Ливии. Призовите бандитов дармоедов не трогать людей, которые проголосовали за истинного лидера трудового народа Муаммара Каддафи. В Ливии построен истинный социализм !!! Такая забота о народе никому не снилась. Поэтому паразиты и бандиты западных стран и воюют против Ливии.
Снова пытаемся читать. Телевизионный ящик призывает жизнь отдать за деньги. Но читайте внимательно денег в России нет. Есть билет банка России. Т.е билет для прохода в помещение частной собственности Банк России. Билет не обеспечен золотом. Никак не связан с государством Россиия. Нет ни подписи ни печати отвественного лица. Даже герб похож , но не является гербом России. Так соит ли отдавать свою жизнь за билетик и кто его выпустил видимо хрен знает. А деньги в Ливии обеспечены золотым динаром. Что и вызвало гнев США. В Японии земля трясется, как посмели пытаться ввести азиатскую валюду вместо доллара... А Россия согласно Конституции должна продавать нефть и газа за золотые рубли России. И наступит тогда www.levashov.infoо в России золотой век и дружба с народами Ливии и другими народами кому любо жить, а не существовать !!! Братья по желанию жить достойно своим трудом, объеденяйтесь с народом Ливии, с Мировым лидером честных людей Моаммаром Каддафи. Дай Вам бог здоровья на праведном пути.
ПОДДЕРЖИВАЮ
+1000000
Чужой вол ест траву, а свой
Чужой вол ест траву, а свой - голодный лежит
Бомбы захватчиков -
Бомбы захватчиков - бумерангом на уничтожение их владельца!!! Преклонить голову перед Героической Ливией!
Экономика
C таким нефтяным раскладом по Куршавелям не поездишь. Оказывается нефтедоллары можно разделить (распределить) по ЧЕСТНОМУ. Есть чему нашим Чуку с Геком поучится. Ура Дедушке Каддафи!!!!
ответ
Дело в том,что в России практически нет среднего класса.
Для среднего класса России
Для среднего класса России выглядит как фантастика
что именно?
что именно?